Nouvelle loi modifiant l'OFNAC : La société civile approuve





D'abord évoquée en Conseil des ministres puis examinée et votée à l'Assemblée nationale, une nouvelle loi modifie et renforce les pouvoirs de l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC). Pour les membres de la société civile, c'est une bonne chose. Mais ils recommandent que l'OFNAC soit en dehors des combats politiques.





« En tant que société civile, nous avons beaucoup travaillé à l'élaboration de cette loi qui vient d'être votée et qui peut jouer beaucoup mieux qu'auparavant son rôle avec ces nouvelles dispositions », a fait savoir le Pr Babacar Gueye. De son côté, Moundiaye Cissé de l'ONG 3D se magnifie des pouvoirs renforcés de l'office. « Avec cette nouvelle loi, l'Ofnac est mieux armée pour faire face à la corruption », dit-il. Djibril Gningue de Pacte, lui, « insiste sur la prévention et la répression de la corruption ».





Selon cette nouvelle loi, l'Ofnac peut placer en garde à vue des individus présumés coupables d'enrichissement illicite. Elle a de nouveaux pouvoirs d’investigations, de saisine et de médiation. Le président de l'Ofnac, en cas d'infractions de sa compétence, peut également adresser directement ses instructions aux enquêteurs assermentés ainsi qu'aux officiers de police judiciaires et assimilés.





Cependant, les membres de la société civile recommandent que l'Ofnac se mette à l'écart des combats politiques et ne soit pas le bras armé d'un dirigeant qui souhaiterait s'attaquer à ses concurrents.