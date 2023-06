Noyades à Malika : 4 décès déjà enregistrés

Les élèves n’ont pas attendu la fin de l’année scolaire pour envahir les plages. À Malika, quatre cas de noyade ont été déjà enregistrés.





Face à cette situation, les maîtres-nageurs exhortent les parents à veiller sur leurs enfants pendant les vacances. La brigade de Malika demande par ailleurs aux autorités de les aider en matière d’équipements pour la surveillance de la plage qui est bondée de monde en cette période de canicule.





«Ce sont des enfants âgés de 8 à 15 ans qui se baignent à la plage de Malika. Ils ne semblent pas prendre conscience du danger qui les guette. En ce début d’été, quatre décès sont déjà recensés, malgré la présence de la brigade de surveillance. À cause d’un manque de moyens, les sauveteurs peinent à agir de manière plus efficace. Nous avons besoin d’équipements, de bouées de sauvetage, des scooters de mer pour plus de rapidité dans nos actions», déclare Bacari Gadiaga.





Le président des maîtres-nageurs de la plage de Malika exhorte les parents dans la surveillance de leurs enfants pendant les vacances. «La mer commence à faire des victimes et la plupart sont des enfants, des adolescents et principalement des élèves. Après les examens, compositions et autres, ils viennent tous en masse au niveau des plages. Ils viennent de Malika, Yeumbeul, Pikine, Thiaroye... C'est pourquoi nous appelons les parents à faire davantage preuve de vigilance», lance-t-il sur la RFM.





Les autorités locales comptent également démarrer des travaux à la plage de Malika le mois prochain, pour mettre les baigneurs dans des conditions optimales.