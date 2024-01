[Crime 221] Nuit d’horreur à Pikine Rue 10 : Fatou Kiné Gaye tuée de 39 coups de couteau

« Ma femme me mettait une pression terrible, raconte le prévenu. Nous devions baptiser notre fille le dimanche 22 mai. Il fallait absolument que je trouve de l’argent. L’idée qui me venait en tête m’a fait hésiter certes mais je n’avais pas le choix. Je devais remettre une somme à Fat Kiné, et j’ai songé à reprendre cette somme. Je suis donc passé au point de transfert comme d’habitude. Je ne lui ai pas remis la totalité de la somme qu’elle devait recevoir. Je prévoyais de revenir aussitôt, cagoulé, pour lui sommer de me remettre l’argent. De ce fait, elle n’aurait pas le temps de faire le décompte. Dès que je suis sorti, un client est rentré. J'ai attendu patiemment dans un coin, guettant les moindres faits et gestes de ma collègue. Par la suite, le client est ressorti. Elle s’affairait pour la fermeture. C’était le moment opportun pour passer à l’acte. J’ai hâté le pas, pour m’introduire furtivement dans l’enceinte du multiservice un couteau à la main. Elle rangeait ses affaires et ne m’a pas vu venir. J’en ai donc profité pour la prendre au dépourvu tout en la menaçant avec le couteau que j’avais en main. Elle devait tout simplement me donner le sac, mais refusa tout bonnement de coopérer. Alors qu’elle tenait fermement le sac contre elle, j'ai remarqué par ailleurs que la porte de la cabine où elle se trouvait n’était pas fermée à clé. De ce fait, je l’ai ouverte. L’option qui se présentait à moi était de la blesser afin qu’elle lâche prise. Je lui ai asséné quelques coups de couteau. Elle s’est débattue, puis en un temps record, le bout de tissu qui me servait de cagoule a été vigoureusement arraché. Mon visage était à découvert. C’est alors qu’elle se mit subitement à crier au voleur. Je voulais la faire taire. Il fallait qu’elle se taise ».