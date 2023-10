OMVS : La Guinée "chouchoutée" après avoir boudé l’organisation

La deuxième conférence extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) s’est tenue hier jeudi 19 octobre par visioconférence. On notait la participation des présidents du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie et de la ministre malienne de l’Énergie et de l’Eau Bintou Camara, actuelle présidente en exercice du Conseil des ministres de l’OMVS.





Le retour de la Guinée est « une bonne chose »





La Guinée qui avait suspendu sa participation à l’organisation en juillet dernier était aussi représentée par son Premier ministre Bernard Goumou. La conférence a d’ailleurs porté sur le retour de Conakry dans l’OMVS. Tout a été fait pour essayer de le contenter.





Désormais, le pays de Doumbouya participera au capital des différentes sociétés de l’OMVS. Les chefs d’État ont aussi prévu de rechercher des financements pour réaliser des barrages hydroélectriques en Guinée et au Mali, informe Mme Camara.





La Guinée dénonçait ses « intérêts négligés » au sein de l’OMVS





Le poste de haut-commissaire adjoint de l’OMVS sera également attribué à la Guinée. Rappelons qu’en juillet dernier, Conakry avait reproché à l’organisation de négliger ses intérêts.





Il s'agissait notamment du « retard considérable dans le financement du barrage hydroélectrique de Koukoutamba d’une capacité de 294 mégawatts, pour un coût estimé à environ 812 millions de dollars. Une sous-représentativité du pays au sein des instances stratégiques de décision de l’OMVS… L’absence d’ouverture du capital des sociétés de l’OMVS à la République de Guinée ».





Ghazouani ravit





Le moins qu’on puisse dire, c’est que ces revendications sont désormais prises en compte. Le président en exercice de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OMVS, le Mauritanien El Ghazouani, s’est réjoui du retour de la Guinée dans l’organisation. Pour lui, c’est assez réconfortant pour tous les pays membres de l’OMVS.