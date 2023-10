ONAS dans le TOP 100 des entreprises les plus dynamiques en Afrique : une prime à la performance

L’ONAS entre dans le cercle restreint des entreprises les plus dynamiques en Afrique. Le jury lui a décerné la palme internationale de l’entreprise opérant dans l’assainissement, la plus dynamique, à l’issue d’une évaluation qui concerne les 54 pays d’Afrique. L’ONAS se classe à la 44ème place dans le Top 100 des entreprises les plus dynamiques sur le continent.





L’ONAS comme les autres entreprises lauréates ont évalués suivant les 4 critères : l’expertise de l’entreprise, la capacité d’innovation, la capacité de pénétration du marché, l’impact de l’activité sur l’économie nationale. Le Gala des 100 entreprises les plus dynamiques est la plus prestigieuse cérémonie de distinction des entreprises en Afrique. « Cet événement récompense le mérite des opérateurs économiques et des chefs d’Etat du continent africain, qui se sont distingués de manière remarquable, en matière d’innovation, de performance, de mise en œuvre de programmes d’investissements et de développement économique. Ce sont les meilleures entreprises qui sont retenues dans les 54 pays d’Afrique », a souligné le Président Directeur Général du Cabinet International Eco Finances Entreprises, Monsieur Djibril Barry.







Cette deuxième distinction après celle de la Calebasse de l’Excellence de l’entreprise la plus performantes est à la suite logique des grandes réformes entreprises par le Directeur Général, Monsieur Mamadou Mamour Diallo. Au nom du Directeur Général de l’ONAS, le Directeur Administratif et Financier, Monsieur Bamba Fall a relevé les grands changements impulsés au profit du sous-secteur de l’assainissement sous le magistère du Président de la République son Excellence, Macky Sall. « Le Président de la République son Excellence, Macky Sall a une grande vision pour le Sénégal. Il a marqué tous les secteurs. Aujourd’hui, nous sommes en train de mettre en œuvre sa vision dans le sous-secteur de l’assainissement. Le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo a mis en place une politique de la culture de la performance et aujourd’hui voilà les résultats. Cette année, le plan Orsec n’a pas été déclenché. Les directeurs, les chefs de département et l’ensemble du personnel ont abattu un travail remarquable. Cette année malgré les fortes pluies, nous n’avons pas le Plan Orsec n’a pas été déclenché », a souligné Bamba Fall.





Le non déclanchement du Plan Orsec est un indice majeur de l’efficacité des mesures mises en place par les différents services de l’Etat y compris l’ONAS. Lors de ce cénacle de la performance, ceux qui sont de l’intérieur ont le triomphe modeste d’évoquer des actes et des actions qui ont convaincu les membres du jury. Sur une échelle très courte, entre 2022 et 2023, un saut vers des résultats a été effectué. Au plan de la gestion des inondations, pour la première fois, l’ONAS a commencé les Opérations Pré-hivernage au mois de mars au lieu de la fin avril voire mai. Cette prévenance a permis d’avoir un taux de global de curage de 100 % à Dakar et dans plusieurs villes de l’intérieur du pays.





S’y ajoute, en un temps record, le reprofilage du bassin de la zone de Captage a été fait. En 2022, ce bassin avait connu deux débordements qui ont inondé la Zone de Captage et l’autoroute. En cette saison des pluies 2023, l’emblème des inquiétudes des populations est devenue l’emblème de la quiétude.





En 2023, l’ONAS a un construit, sur le site, un mur deux mètres de hauteur et en retrait de l’ancien mur ; ce qui a fait passer les capacités de stockage de 170.000 m3 à 250.000 m3, soit une augmentation de la capacité de 47%. Durant tout l’hivernage, malgré les fortes pluies, le bassin de la Zone de captage n’a jamais dépassé 30 % de sa capacité de stockage.





Ce projet du bassin de la zone Captage a un volet assainissement de la Cité Belle Vue. Dans cette partie des Maristes, l’ONAS est en train de construire un système d’assainissement des eaux pluviales et un système d’assainissement des eaux usées. Le dispositif mis en place durant l’hivernage a rempli les attentes des habitants. En 2022, la Cité Belle Vue avait connu des inondations de grande ampleur. En 2005 également, le mur mitoyen à l’Autoroute avait lâché, créant quasiment un éboulement venu de la Zone de Captage. En 2023, grâce au dispositif mis en place par l’ONAS et les sapeurs-pompiers, les habitants de la Cité Belle Vue ont passé un hivernage avec moins problèmes si l’on compare aux saisons précédentes.





En outre en temps recours si cours, l’ONAS a mis en œuvre des mesures conservatoires au Centre de santé Philipe Maguliène Senghor. En 2023, cet établissement sanitaire n’a pas connu d’inondations or, il était inondé presque à chaque hivernage. L’ONAS poursuit la construction d’une canalisation de grande dimension.