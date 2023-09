Onze enfants, trois mariages et Amber Heard : la vie privée explosive d'Elon Musk

En avril, il annonçait qu'il s'apprêtait à racheter Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars (40 milliards d'euros). Avant d'annoncer la suspension de son offre - sans pour autant l'annuler -, un mois plus tard. Depuis, il a bel et bien acquis le réseau social, qu’il a renommé «X». Homme d'affaires de renommée mondiale, Elon Musk est connu pour avoir fondé la société SpaceX et repris les rênes de la compagnie Tesla. Sa vie privée n'est pas moins extraordinaire. À 52 ans, Elon Musk a déjà été le père de onze enfants, s'est marié trois fois et a entretenu maintes romances explosives.









Naissance d'un génie

Tout commence en 1971. Fils d'Errol Musk, un ingénieur sud-africain, et de Maye Haldeman, un mannequin canadien - dont la carrière explosera à la soixantaine -, Elon Musk grandit à Pretoria. D'une intelligence aiguisée, l'adolescent vend son premier programme de jeux vidéo à l'âge de 12 ans, au prix de 500 dollars (467 euros). À l'époque, il lit déjà deux livres par jour.





Cinq ans plus tard, Elon Musk formule le souhait de faire ses études aux États-Unis. Il intègre d'abord l'université Queen's, au Canada. Le tout, au grand dam de son père, qui souhaite le voir effectuer son service militaire en Afrique du Sud. Ce dernier finira par lui couper les vivres. Qu'importe : aux prémices des années 1990, le brillant Elon - il a, depuis, révélé être atteint du syndrome d'Asperger -, décroche une bourse lui permettant d'étudier la physique et l'économie aux États-Unis. Il s'inscrit à l'université de Stanford, dans l'optique d'obtenir un doctorat de physique énergétique.





Mais interrompt ses études pour lancer sa société. En 1995 naît Zip2 (start-up de publication de contenus en ligne) - la première d'une longue série. Durant les années suivantes, Elon Musk acquiert la société Paypal (qu'il revendra pour 1,5 milliard de dollars - un peu plus de 1,4 milliard d'euros), fonde l'entreprise d'aéronautique et de vols spatiaux SpaceX et entre au capital du constructeur automobile Tesla. Les années 2010 verront également éclore OpenAI, son centre dédié à la recherche sur l'intelligence artificielle, ou encore Neuralink, une start-up consacrée aux neurotechnologies.





Trois mariages et onze enfants

En privé, celui qui apparaît régulièrement dans le classement Forbes des 100 personnalités les plus influentes du monde est aussi père de famille. L'homme d'affaires a en effet accueilli six enfants avec la romancière canadienne Justine Wilson, qu'il a rencontrée durant ses études à l'université Queen's au Canada (avant Stanford), et épousée en 2000.





Leur fils aîné, Nevada Alexander, né en 2002, meurt à l'âge de 10 semaines, des suites d'un arrêt respiratoire. Le couple donne ensuite naissance à des jumeaux, Griffin et Xavier, en 2004. Et deux ans plus tard, à des triplés, Kai, Saxon et Damian. Justine Wilson et Elon Musk divorcent en 2008. Depuis, Xavier a déposé un recours en justice pour changer de nom.









Celle qui a célébré ses 18 ans en avril souhaite désormais se faire appeler Vivian Jenna Wilson, prénoms plus conformes à son identité de genre - mais pas seulement. Interrogée sur les raisons qui l'ont poussée à faire cette demande, la jeune femme avait répondu : «Mon identité de genre et le fait que je ne vive plus avec mon père biologique et ne souhaite plus être liée à lui d'une quelconque manière, sous quelque forme que ce soit.» Sa requête a depuis été acceptée par un juge.





Une histoire avec Amber Heard

Durant les décennies suivant son divorce, la vie sentimentale du milliardaire suit un cours plutôt chaotique. Elon Musk épouse à deux reprises l'actrice Talulah Riley (Westworld) - de 2010 à 2012, puis de 2013 à 2016. Avant de jeter son dévolu sur la comédienne Amber Heard, avec laquelle il vit une histoire d'amour intense en 2017, allant jusqu'à confier à Rolling Stone que la comédienne lui a brisé le cœur.





Après une brève réconciliation, leur séparation définitive est annoncée en février 2018. Quatre ans plus tard, Elon Musk est appelé à témoigner durant le procès qui oppose Amber Heard à son ex-époux Johnny Depp (ce dernier accuse d'ailleurs l'héroïne d'Aquaman d'avoir eu une liaison avec l'homme d'affaires durant leur mariage).





Le bébé caché

Son histoire avec la chanteuse Grimes n'est pas moins rocambolesque. En mai 2018, l'artiste et l'entrepreneur officialisent leur relation sur le tapis rouge du Met Gala. Deux ans plus tard, Claire Boucher - de son vrai nom - annonce la naissance de leur fils X Æ A-XII, alias «X». Le couple se sépare en septembre 2021, dans des circonstances relativement floues. «Nous sommes semi-séparés, mais nous nous aimons toujours», déclare ainsi Elon Musk dans les colonnes de Page Six.





Pourtant, l'ancien couple se réconcilie et donne naissance à un deuxième enfant, trois mois après sa rupture, comme le révèle la chanteuse - par accident - dans le numéro d'avril de Vanity Fair US. Elon Musk et Grimes sont désormais parents d'une petite fille, née d'une mère porteuse fin 2021. Un bébé prénommé Exa Dark Sideræl - «Y» pour les intimes. Depuis, le duo a de nouveau rompu. Mi-février et fin mai, le milliardaire avait en outre été aperçu au bras de Natasha Bassett, une actrice australienne de 30 ans.





La rupture avec Natasha Bassett

C'était sans compter sur les nouveaux rebondissements survenus dans la vie privée de l'homme d'affaires. Dans une biographie parue ce mardi 12 septembre, le journaliste Walter Isaacson révèle que l'ancien couple aurait en réalité un troisième enfant, accueilli dans le plus grand secret. Selon le magazine People, qui s'est procuré des extraits de l'ouvrage, le garçon s'appellerait «Techno Mechanicus», dont le diminutif serait simplement «Tau». Aucune autre information, sur la date et le lieu de naissance, n'a pour l'instant été dévoilée par le média. Une situation qui s'est révélée un brin conflictuelle pour l'entrepreneur et son ex-compagne. Début septembre, Grimes publiait ainsi un message cinglant à son intention - bien que depuis supprimé : «Dites à Elon de me laisser voir mon fils».