Opération anti-délinquance : 571 individus dans la nasse de la police

La police nationale reste intransigeante, dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité.





C'est dans cette dynamique que plus de 700 limiers en tenue et en civil ont déroulé une vaste opération de sécurisation sur l'étendue du territoire national, dans la nuit du mardi au mercredi, de 21 h à 5 h.





Cette mission policière, supervisée par la Direction de la Sécurité publique, a permis d'interpeller, selon des sources de Seneweb, 571 individus, dont 387 pour vérification d'identité, 115 pour ivresse publique et manifeste, 27 pour nécessité d’enquête, 17 pour des faits de drogue, quatre pour vol, un pour flagrant délit de vol, six pour vagabondage, cinq pour racolage, deux pour association de malfaiteurs, un pour recel et cinq pour usage de produits cellulosiques.