Opération de désencombrement : Les gros-porteurs interdits à Dakar-Plateau

Début d’une vaste opération de désencombrement à Dakar. Les autorités semblent décidées de libérer la capitale du désordre. Les points stratégiques seront nettoyés pour que Dakar puisse enfin respirer. L'opération lancée ce matin est encadrée par les forces de défense et de sécurité. Elle connaîtra un suivi, d'après le sous-préfet de Dakar-Plateau.







Sur les ondes d’iRadio, Djiby Diallo informe que les gros-porteurs sont interdits de circuler dans le périmètre de Dakar-Plateau. « Nous avons constaté qu’à longueur de journée, il y a des gens qui apportent des marchandises, des camions qui font trois à quatre jours pour décharger des marchandises avant de reprendre le chemin. Ainsi, je tiens à informer les gros-porteurs qu’il y a un arrêté du gouverneur qui est déjà en vigueur. Dans cet article, les gros-porteurs, surtout ceux qui transportent les marchandises, ne peuvent pas fréquenter le centre-ville de Dakar en pleine journée. Ainsi, ils ont entre 19 h et 5 h pour venir déposer leurs marchandises et quitter la ville de Dakar avant 6h », prévient-il.