Orabank : le chef d'agence vole 400 millions F CFA

Après l’affaire des 6 milliards de francs CFA, un nouveau carnage financier secoue Orabank. Cette fois, révèle L’Observateur, 400 millions ont été pompés dans le compte Wave ouvert dans l’établissement financier. D’après la source, 11 suspects ont été arrêtés par la Division des investigations criminelles (DIC) et déférés pour les délits d’association de malfaiteurs, vol aggravé, intrusion frauduleuse dans un système bancaire, faux et usage de faux en écritures privées de banque et complicité des mêmes chefs.





Leur arrestation fait suite à une plainte déposée par le directeur juridique et contentieux de Orabank, Aliou Watt. L’enquête a révélé que « nombreux étaient détenteurs de compte bancaire » dans l’établissement financier, parmi la bande de malfaiteurs, et le cerveau était le chef d’agence d’Orabank de Diamniadio, E. C. Dia.





Selon le mode opératoire détaillé par L’Obs, c’est ce dernier qui a transféré les fonds volés dans 14 comptes pour ne pas attirer l’attention des contrôleurs. Les clients de la banque n’avaient plus qu’à récupérer l’argent. C’est ainsi qu’un des détenteurs de compte, P. D. Ka, a reçu un virement de 28 millions.





Interrogé par son gestionnaire de compte sur l’origine de l’argent, le mis en cause a soutenu que le montant a été viré depuis les États-Unis. C’est ainsi qu’il a pu effectuer un premier retrait de 8,640 millions pour l’achat d’un véhicule, dira-t-il.





Pour les 20 millions restants, Ka a jugé opportun d’envoyer son ami S. Keita pour fuir les questions de son gestionnaire de compte. Son mandataire sera cueilli sur place par les limiers.