Organisation des fanzones : la Cour d’Appel donne raison à la RTS et à SD Consulting et impose des conditions drastiques au député Aly Mané

Aly Mané débouté, le juge d’Appel lui réclame 500 millions FCFA. Clap de fin sur la vraie « fausse » polémique suscitée par l’installation et l’organisation des ganzones lors de la Can Côte d’Ivoire 2023.





Le juge de la Cour d’Appel du Tribunal de Grande Instance de Dakar a sifflé la fin de la récréation. « La RTS dispose clairement d'un monopole de diffusion sur le territoire national des matches de la CAN » mentionné le juge dans ses conclusion suite à la saisine conjointe de la RTS et de SD Consulting contre le verdict rendu par le Tribunal de commerce de Dakar au profit de la société Global Service dont le propriétaire est le député Aly Mané. Le Juge Amady Diouf a tout simplement cassé la décision du juge du tribunal de commerce avant de donner raison à la RTS et à SD consulting avant de prendre une nouvelle ordonnance dont le dispositif est ainsi libellé. « Subordonnons l’exécution de l’ordonnance n°111 rendue le 25 Janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal de Commerce Hors Classe de Dakar, à la constitution par la société GLOBAL COM S.A.R.L, d’une caution que nous fixons à la somme de cinq cent millions (500.000.000) Francs CFA, à consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations ; Informant la requise que la présente signification lui est faite conformément à la loi ce, pour entraîner toutes les conséquences de droit».