Ouakam : une dame de 31 ans louait «ses filles» pour gagner jusqu’à 100 000 F CFA par jour

P. Sawadogo, de nationalité burkinabé, est dans de beaux draps. Selon des informations de Libération, la proxénète a été arrêtée puis déférée par la Brigade des mœurs du commissariat central de Dakar.



Il est reproché à la mise en cause, domiciliée à Ouakam, d’avoir recruté deux Sénégalaises dans son appartement où celles-ci se prostituaient, précise le journal.



Celui-ci indique que les filles ont enfoncé leur patronne face aux enquêteurs, déclarant que cette dernière postait des annonces sur le site nexna.com avant de fixer les rendez-vous. D’après les prostituées, elles recevaient entre quatre et cinq clients par jour.



Âgée de 31 ans, P. Sawadogo a reconnu les faits, révélant qu’elle pouvait gagner jusqu’à 100 000 F CFA par jour, poursuit la source. Qui renseigne que dans ses aveux, la mise en cause a aussi confié que ses employées ne percevaient, elles, que 100 000 F CFA par semaine.