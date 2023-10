Ourossogui : la municipalité veut réguler le secteur des motos Jakarta





S’il y a un volet qui préoccupe les populations de la commune de Ourossogui, c’est bien la floraison des motos Jakarta qui sont à l’origine des nombreux accidents constatés au niveau de la circulation. Pointant du doigt le phénomène, des conseillers municipaux ont attiré l’attention du maire sur « l’urgente nécessité d’organiser le secteur du transport assuré par les conducteurs de motos ». Une doléance que l’édile de la ville s’engage à satisfaire dans les meilleurs délais en faisant de cette attente une priorité.





« Le Conseil municipal a décidé de lancer une opération qui va faire disparaître tout signe d’anarchie dans la commune, nous allons nous intéresser au cadre de vie pour que le visage de la ville réponde à son envergure en luttant contre le désordre, les comportements d’incivisme, à travers les charrettes et les taxis Jakarta », déclare Me Moussa Bocar Thiam.





Avant d’ajouter : « Nous allons faire de sorte que chaque moto de transport ait un numéro d’immatriculation et la commune demandera aux conducteurs de payer des taxes journalières. Il y va de la sécurité des populations. Nous constatons qu’il y a beaucoup de cambriolages, de vols et d’agressions qui se font avec les motos Jakarta non identifiées ».