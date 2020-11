Ousmane Dièye, 14 ans : Regret et conseil d'un candidat malheureux à l’émigration clandestine

‘’A cause de ce que j’ai enduré, si l’occasion se présentait, je ne le ferais plus jamais. Même si un bateau ou un autre moyen se présentait à moi, je ne partirais pas’’. Tels sont les propos du jeune Ousmane Dieye. Influencé par ses camarades, arrivés à bon port en Espagne, Ousmane Dièye âgé seulement de 14 ans a vendu son portable et dépouillé ses parents pour voyager.Après neuf jours d’aventure en mer, il a été rapatrié chez lui à Mbour. ‘’Un bon jour, j'ai décidé de voyager car mes amis qui sont arrivés à bon port en Espagne m’appelaient pour m’encourager à les rejoindre. Sur ce, j’ai demandé à mes parents de m’aider. Comme les choses se corsaient, j’ai fini par vendre mon portable à 150.000 F CFA. Mes parents ont fini par compléter, j'ai donc rassemblé 300 mille francs et j’ai pris la pirogue’’.Le voyage ayant échoué après neuf jours de calvaire, ils ont été sauvés par des marins marocains. Afin de pousser l’ambassadeur du Sénégal au Maroc à les aider à rentrer d’urgence au pays, ils ont même eu à faire la grève de la faim, dit-il. ‘’On avait fait une grève de la faim pour que l’ambassadeur nous reçoive. En plus, nous étions très fatigués’’.Aujourd’hui avec le recul, le candidat malheureux à l’émigration clandestine dit regretter son acte et invite les autres jeunes à rester au pays pour se réaliser.‘’Je conseille aux jeunes de rester. Ce pays nous appartient, c’est à nous jeunes de le construire. On ne peut pas avoir ce qui n’est pas inscrit dans notre destin ’’.