Ousmane Mbaye, nouveau Président du Syndicat professionnel des industries du Sénégal

Ousmane Mbaye, Directeur général de Dangote Cement Senegal, est le nouveau Président du Syndicat professionnel des industries du Sénégal (SPIS). Il remplace à ce poste Ahmadou Bamba Fall, Président exécutif de COPEOL.





Il a été nommé le vendredi 6 octobre dernier à Dakar par le Conseil d’administration de l’organisation patronale, lors de l'Assemblée générale mixte, en présence de Baidy Agne, Président du Conseil national du patronat (CNP) auquel le SPIS est affilié.