OUSMANE MBAYE, SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DE L'ELEVAGE : "Le marché est bien approvisionné en moutons et pour le moment les prix sont accessibles"

Après Missira, Wadène ,Kidira, et Médina Ndiathiebé ,le Secrétaire général du ministère de l’Elevage et des Productions animales a rendu visite ce dimanche 18 juin aux éleveurs et opérateurs installés au foirail de Dahra Djoloff pour s’enquérir de la situation qui prévaut dans ce grand marché à bétail, à moins de deux semaines de la fête de la tabaski.

Selon Ousmane Mbaye, le marché local est bien approvisionné en moutons et les prix sont très accessibles. « Uujourd’hui le niveau d’offres est globalement très satisfaisant. En termes de chiffres, il est à 490 000 têtes soit un surplus de 20.000 comparé à la même date de l’année dernière. Il y a des moutons pour toutes les bourses, les prix varient entre 90.000 frs à plus de 180.000frs », a indiqué M. Mbaye.

Il en a profité pour rappeler les dispositions prises par le gouvernement pour la disponibilité du mouton de tabaski à savoir l’exonération de tout ce qui est droits et taxes sur l’importation des animaux et la sécurité dans tous les points de vente.