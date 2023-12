[Tribune] Ousseynou Nar Gueye et compagnie convoquent les candidats à la présidentielle 2024 sur leur ''PPAICC'', Plateforme des 15 Propositions-Phares urgentes pour les Arts et les Industries Créatives et Culturelles

[Tribune] Ousseynou Nar Gueye et compagnie convoquent les candidats à la présidentielle 2024 sur leur

Chers compatriotes, participez à notre "PPPAICC": "Plateforme des 15 propositions-Phares des Acteurs des Industries Culturelles et Créatives" à l'attention des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024, plateforme dont je suis le point focal. Chers concitoyens patriotes, consolidez notre PPPAICC, en vous rendant sur le formulaire en ligne (Google Form) qui a pour objectif de recueillir les avis des Acteurs du monde de la Culture et des Arts, mais aussi des citoyens de tous bords et de toutes professions, sur notre Plateforme de 15 Propositions-Phares des Acteurs des Industries Culturelles et Créatives" à l'attention des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Pour chacune des 15 propositions-phares, vous avez le choix entre "Oui", "Non" ou "Je ne sais pas". Vous avez enfin la possibilité de proposer une 16ème proposition, de votre inspiration.





Voici le lien du formulaire (Google Form) pour finir vos réponses à nos 15 propositions-phares et pour proposer une 16 è me proposition-phare de votre inspiration :





Voici le lien du formulaire (Google Form) pour finir vos réponses à nos 15 propositions-phares et pour proposer une 16 è me proposition-phare de votre inspiration : : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScICqEjjv-b6UE1-yIuFcvn-QdcEh14566QSSl6ZHr955bILw/viewform?usp=pp_url





Pour information, voici nos 15 Propositions – Phares urgentes :





1) La mise en place dans le prochain gouvernement d'avril 2024 d'un grand Ministère d'État de l'Éducation, de la Culture et de la Communication.





2) La généralisation de la carte de CMU (Couverture Maladie Universelle) gratuite pour tout créateur/artiste ayant fait 100 heures de travail rémunérées dans l'année avec le statut d'intermittent du spectacle.





3) L'obligation de paiement par les GAFAM (Google (dont Youtube), Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Tik Tok) aux créateurs sénégalais et aux éditeurs de contenus du Sénégal (y compris les organes de presse print, TV, radio et online) d'un montant annuel adéquat, pour mettre un terme à la situation actuelle où Google paie seulement 12 millions de FCFA par an à l'ensemble des créateurs et producteurs sénégalais.





4) L'érection d'une salle de théâtre aux normes internationales dans chaque capitale régionale, pour les 14 régions du Sénégal.





5) L'obligation par signature de chartes pour le Grand Théâtre National et le Théâtre National Daniel Sorano d'avoir une programmation culturelle propre avec un quota minimal de pièces de théâtre à produire chaque année et de cesser de louer leurs locaux pour des cérémonies de tiers.





6) L'imposition d'une rémunération vérifiée par compteur sur tous les photocopieurs et scanners pour rémunérer les écrivains, auteurs de pièces de théâtres et artistes graphiques.





7) L'autorisation de trois autres sociétés civiles de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins pour les créateurs du cinéma, pour les artistes graphiques et pour les gens de lettres.





8) La promulgation des décrets d'application et l'entrée en vigueur de la loi portant rémunération pour copie privée, rapportant au moins 20 milliards de FCFA par an, dont 50% distribué aux auteurs, interprétées et éditeurs, 25% aux producteurs et aux organismes de radiodiffusion et 25% au soutien des festivals et de l'éducation culturelle et artistique dans le milieu scolaire et estudiantin.





9) Imposition d'une taxe de 1% sur toutes les communications téléphoniques mobiles pour alimenter un fonds de garantie des industries culturelles et d'avances sur recettes pour l'industrie cinématographique sénégalaise, avec l'objectif de réunir 45 milliards de FCFA par an dans ce fonds.





10) Négociations officielles avec les Etats et toutes les sociétés étrangères de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins pour rapatrier au Sénégal les œuvres de créateurs sénégalaises contenues dans leur répertoire d'œuvres, pour les inscrire dans le répertoire des sociétés de gestion collective sénégalaises.





11) Négociation avec tous les Etats et les musées occidentaux et les musées hors d'Afrique en général pour le versement d'une redevance en contrepartie de l'exposition dans leurs collections d'œuvres d'art sénégalaises et d'œuvres cultuelles sénégalaises.





12) Création d'un Conseil Présidentiel pour les Industries Créatives et Culturelles et des Sports.





13) Organisation annuelle d'une saison culturelle de deux mois de festivals artistiques sur la Petite Côte pendant la basse saison touristique (juillet à octobre).





14) Création d'une bibliothèque publique dans chacune des 550 communes du pays avec ouverture le dimanche et en soirée et gratuité d'accès pour les moins de 18 ans et les plus de 60 ans.





15) Obligation d'un quota d'achat d'œuvres de fiction pour tous les organismes de télédiffusion du Sénégal, et interdiction de publicité commerciale pour la RTS entre 19h et 6h du matin, pour promouvoir la viabilité des médias audiovisuels privés, la RTS devant se contenter de la publicité commerciale entre 6h et 19h et de la redevance télé déjà imposée sur les factures Senelec.





16) Proposition de votre choix et de votre inspiration.