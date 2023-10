Oussouye : L'engagement du roi Sibulumbaï pour la cohésion sociale, la paix et le développement salué

Le royaume d’Oussouye a vécu la cérémonie officielle du "Humeubeul", la fête du roi Sibulumbaï Diédhiou, sous le sceau de "la protection de l'environnement". La cérémonie a été marquée par la présence du ministre de la Culture et du Patrimoine historique Alioune Sow, venu représenter le chef de l'État, à la tête d’une forte délégation, en compagnie des autorités administratives.





Le ministre Alioune Sow dit être porteur d'un message "d'amitié, de fraternité et de soutien du président de la République à Sa Majesté le roi d’Oussouye Sibulumbaï Diédhiou". Monsieur Sow a tenu à renouveler au roi la disponibilité du chef de l’État en ce qui concerne les mesures, actions et initiatives pour le développement et la modernisation de la Casamance, du département d’Oussouye notamment et de la préservation du patrimoine historique via de telles célébrations.





Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a par la même occasion salué le rôle, la position et la contribution importante du roi dans la cohésion sociale, la recherche de la paix et du développement. "Il faut reconnaître l'action, l'effort constant de Sa Majesté dans son engagement pour la cohésion sociale, la paix, mais surtout le développement durable", a-t-il déclaré.





La protection de l'environnement, thème de l’édition 2023





L'édition 2023 de cette fête du roi, placée sous le thème de la protection de l'environnement, revêt une importante capitale, a mentionné Alioune Sow, qui relève que le choix de ce sujet est en adéquation avec la réalité culturelle du royaume d’Oussouye. Pour la simple et bonne raison que "le bois sacré fait partie des premiers éléments précoloniaux de riposte ou de réaction de l'Africain face à l'équilibre de l'écosystème", a dit Alioune Sow.





Le fait que des autorités coutumières s'engagent dans la sensibilisation, l'orientation et l'encadrement en conscientisant les populations, afin que chacun joue sa partition dans la préservation de la nature et sa protection, est très important.





Le chef du département de la Culture invite tout un chacun à la vigilance et à comprendre que ce legs des ancêtres, bien préservé par le roi Sibulumbaï, doit l'être par les membres de la communauté d’Oussouye et de tout citoyen.