Oussouye : la rocambolesque histoire entre des pêcheurs ghanéens et des marins bissau-guinéens

Deux pêcheurs ghanéens nommés Kwaku Dua et Dominigos Noukouma sont depuis jeudi dernier en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Cap-Skirring Ils sont poursuivis pour séquestration et pêche illicite.



D’après Wal fadjri, qui donne l’information, les mis en cause sont accusés d’avoir séquestré deux garde-côtes de la Marine bissau-guinéenne et de les avoir déposés au quai de pêche de Cap-Skirring.



Ces derniers ont été recueillis par les gendarmes en attendant leur rapatriement. Selon le journal de front de terre, les premiers éléments de l’enquête révèlent que les pêcheurs ghanéens ont été interceptés par les garde-côtes dans les eaux bissau-guinéennes. Ils devaient être conduits à la base navale de Vallera.



Mais ils n’arriveront jamais à destination. Le journal informe qu’en cours de route, le capitaine ghanéen de la pirogue a changé de cap pour se diriger vers le quai de pêche de Cap-Skirring.



Pourquoi le choix du Sénégal comme point de chute ? L’enquête devrait permettre de répondre à cette question et à bien d'autres.