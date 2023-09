Oussouye : Le service d'hygiène saisit plus plus d'une tonne de produits impropres à la consommation

La Brigade départementale du service d'hygiène d'Oussouye, composée de deux hommes, a pu éviter la vente de plusieurs produits prohibés et sauvé les populations de probables intoxications ou maladies hygiéniques. Des produits stockés dans différents magasins, boutiques et autres surfaces de vente et qui représentent plus d'une tonne.





La plupart de ces produits sont avariés, donc impropres à la consommation, selon le chef départemental d'hygiène d'Oussouye. Alou Diédhiou indique que ces produits ont été saisis pour la plupart au niveau des localités les plus reculées du département, suite aux opérations de contrôle déroulées ces dernières semaines. Au niveau de ces localités, les détaillants s'approvisionnent chez les grossistes de la commune. Et n'ayant pas la possibilité de contrôler la validité du produit, ils font entrer ces produits périmés dans leurs villages, renseigne le chef départemental d'hygiène d'Oussouye, sans en mesurer les conséquences.





Selon M. Diédhiou, ces produits retirés du circuit peuvent atteindre "une tonne et demie". Ainsi, n'ayant pas la possibilité d'aller périodiquement dans les différentes localités du département, vu leur nombre (deux agents) et les problèmes de mobilité pour couvrir leur zone de compétence, dont les îles du département, le service d'hygiène exhorte la population à "prendre la peine de vérifier le produit payé, notamment sa date de péremption".