Oussouye : Un tournoi de football pour promouvoir la paix et l'unité dans les communautés

Les communautés des villages de Loudia Ouolof, Eloudia, Cagnout, Santhiaba Manjack, Hassouka, Diakène Ouolof et Diantène ont été réunies pour sceller l'unité et la coopération dans ce terroir, à travers le sport.





Ce tournoi de football pour la paix et le développement a été bien vécu à Loudia Ouolof, village de la commune rurale de Mlomp, dans le département de Oussouye.





Un département marqué, ces derniers mois, par des événements tragiques, notamment la mort de l'ASP Barthélemy Diatta dans la forêt de Santhiaba Manjack.





Ce tournoi a réuni des équipes féminines et masculines de football de ces différentes communautés. Chez les filles, Diakène Ouolof et Santhiaba Manjack ont joué la finale, remportée aux tirs au but par Diakène Ouolof.





Chez les garçons, Santhiaba Manjack a pris le dessus sur une solide équipe de Loudia Ouolof, (2-0).





Cet événement a permis aux jeunes de ces localités de rivaliser dans un esprit de fair-play, dans la sportivité et la tolérance.





C'est aussi l'occasion de renforcer les liens fraternels et favoriser une culture de paix, de solidarité et de développement. "Le sport, et notamment le football, est un outil puissant pour rassembler les individus autour de valeurs communes", fait savoir le parrain Roger Waly Seck. Un acteur engagé dans la promotion de la paix.