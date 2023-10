Ouverture de la saison touristique : L’aéroport international de Cap Skirring en attraction

Cécile brille de joie, comme pour être en harmonie avec les rayons du soleil qui convergent vers le tarmac de l’aéroport de Cap Skirring. Paris est bien loin ! La terre hospitalière du sud l’accueille à bras ouverts. « Je suis heureuse de découvrir cette cité tant chantée dans mon pays, la France », confie-t-elle, ravie de faire une nouvelle découverte dans son exploration des beautés du monde. C’est avec le même plaisir que Sonia revient à Cap Skirring, son « cocon », sa terre d’accueil et d’amour : « On a l’impression que c’est toujours plus beau, plus convivial et plus agréable que la dernière fois. Je suis conquise par tant d’humanité, de merveilles de la nature et de joie de vivre ». L’aéroport international de Cap Skirring est la porte de cette terre aux charmes infinis.



En effet, l’ouverture de la saison touristique, le 22 octobre 2022, a été marquée par des moments chaleureux à l’aéroport international de Cap Skirring où a atterri, dans des conditions optimales de sécurité, de sûreté et de confort, le vol de la compagnie Transavia avec à son bord 159 passagers. En provenance de Paris, ils ont été accueillis par le Directeur Général de AIBD SA, M. Abdoulaye Dieye, et ses collaborateurs, ainsi que les autorités administratives sous une belle ambiance aux couleurs locales.



Après avoir souhaité la bienvenue aux touristes, M. Abdoulaye Dieye a magnifié la mobilisation exceptionnelle des équipes de AIBD SA pour réserver un accueil chaleureux aux touristes qui ont choisi la destination Sénégal. La promotion de celle-ci s’accompagne de la mise en place d’un réseau aérien connecté. C’est ce qui rend pertinent, soutient M. Dieye, le Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS) mené dans le cadre de la stratégie du hub aérien sous régional à l’horizon 2035 sous l’impulsion du Président de la République, Macky Sall. Le PRAS 1 concerne la reconstruction de cinq aéroports : Saint-Louis, dont les travaux sont achevés, Ourossogui-Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. Huit autres aéroports seront reconstruits dans le cadre du PRAS 2 : Kolda, Sédhiou, Cap Skirring, Linguère, Podor, Kaolack, Bakel, Simenti.



L’aéroport international de Cap Skirring a été réhabilité en 2021 pour les besoins de l’ouverture de la saison touristique. La piste, longue de 2000 mètres, sera rallongée de 500 mètres. Toutefois, le Directeur Général de AIBD SA a tenu à rassurer les personnes impactées par le projet sur le processus d’indemnisation qui suit son cours au grand bonheur de l’assistance.