Ouverture de la saison touristique: Une vague d'effervescence et de frémissement au Cap Skirring

La cité balnéaire du Cap Skirring vit du tourisme. Depuis un mois, cette ville côtière vibre aux rythmes de sa mamelle économique. L’effervescence se ressent partout. Un frémissement s’est emparé du transport, du commerce, des excursions vers la perle des îles dans la basse Casamance et des balades à travers les bolongs. La commune de Boucotte Diembéring, comme chaque saison, va tirer les opportunités. Cap fait vivre les localités qui l’environnent. Les conducteurs des motos tricycles ou Taff-Taff, des taxis clandos roulent…en plein régime. Un passage au Club-Med permet de saisir l’entrain de ceux qui récoltent les retombées de la traite. Elle attire des personnes comme Emilie Awagnan, conductrice de moto tricycle. Il se frotte les mains depuis l’ouverture de la saison touristique. « C’est quand la saison est ouverte, et bat son plein que le chiffre d’affaires est plus intéressant. Raison pour laquelle, il ne souhaite pas de perturbations des activités touristiques en cette période où le pays se prépare à vivre l’élection présidentielle, et surtout après le 24 Février », formule Emilie Awagnan.



Ibrahima Diop est le cas typique des personnes qui tirent profit de la principale activité du Cap. Hier, il poussait un chariot. Aujourd’hui il conduit un tricycle. Depuis une dizaine d’années, il a pignon sur rue à la station balnéaire.



« Avec les touristes, on gagne à cent pour cent (100%) », a révélé Ibrahima Diop. Il reste discret sur le chiffre d’affaires durant leur traite. « Ce que nous gagnons durant la saison est largement au-dessus de nos recettes en saison basse », compare-t-il. La masse de touristes booste les activités génératrices de revenus. Par ces temps qui courent, les voitures taxis sont visibles à tout bout de champ au Cap. « En basse saison, les courses sont limitées au Cap, même si depuis quelques années, il y a des gens qui viennent nous rendre visite et passer du bon temps ici. Mais ce n’est pas pareil avec les touristes qui n’hésitent pas à débourser beaucoup pour les courses. En plus, la location des voitures clandos marche », rapporte Moussa.



Au Cap, le tourisme renaît. L’extension du village est en ligne de mire. L’annonce a été faite par les responsables du Club-Med. Elle débutera aux alentours du mois d’avril. « Cet investissement permettra de booster le tourisme, avec l’arrivée de beaucoup de touristes », a confié Birame Tamba, administrateur général du Club-Med Sénégal. Cette décision a été prise suite à une explosion des flux des touristes qui ont jeté leur dévolu sur la destination du Cap. Conséquemment, d’autres emplois seront générés. « Une centaine d’opportunités de travail et d’offres d’emplois sont projetées avec cette extension du village », a notifié Birame. C’est toute la zone qui va bénéficier des retombées de l’augmentation des flux des touristes. La municipalité va y gagner en termes de rendement économique, les redevances aéroportuaires doivent connaître une hausse, selon le premier adjoint au maire de Diembéring Abdourahmane Diallo. Le tourisme reste la principale mamelle de l’économie à côté de l’agriculture, la pêche, l’exploitation des produits forestiers la commune de Boucotte Diembéring chef-lieu de commune du Cap Skirring tire beaucoup profit du secteur touristique.