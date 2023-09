Ouverture du Programme AWF au Sénégal : 30 femmes entrepreneures bénéficient de l'appui de l’association SEPHIS et de la GIZ/Invest for Jobs

Ouverture du Programme AWF au Sénégal : 30 femmes entrepreneures bénéficient de l

L'après-midi du 9 septembre 2023, Dakar a été le théâtre de la cérémonie d’ouverture de la première cohorte du programme African Women of the Future Fellowship (AWF) au Sénégal, qui s'est tenue à l'hôtel NINA au Plateau.





Il s'agissait d'un événement spécial, marqué par l'implantation de l'association SEPHIS dans le pays et le lancement de cette première cohorte du programme AWF en 2023. L’association SEPHIS est reconnue au niveau international pour son engagement en faveur de l'entrepreneuriat féminin en Afrique subsaharienne.





La cérémonie inaugurale a été présidée par la Présidente de l’association SEPHIS, Mme Sefora KODJO, et le Dr. Stephan KUNZ, Directeur du programme Invest for Jobs Sénégal de la GIZ. Cet événement a également été l'occasion d'accueillir chaleureusement les 30 jeunes femmes entrepreneures sélectionnées parmi plus de 250 candidates ayant répondu à l'appel à candidature.





Dans son discours d'ouverture, Mme Sefora KODJO a souligné l'importance cruciale de l'entrepreneuriat féminin en tant que moteur du développement économique en Afrique. Elle a déclaré : "Plus de trente femmes ont reçu des financements d'un montant total d'un milliard de francs CFA grâce à nos programmes de formation. SEPHIS, en collaboration avec ses partenaires tels qu'Invest for Jobs, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays africains, est extrêmement fière de ces réalisations, car elles prouve que lorsque les femmes sont formées et accompagnées, elles brisent les plafonds de verre et ne naviguent mieux à travers les obstacles pour leur croissance."





Mme Kodjo a également mis en lumière l'impact concret qu'a eu le programme AWF en Côte d'Ivoire. Après huit cohortes, elle a rappelé que plus de 300 femmes entrepreneures ont vu leurs entreprises connaître une croissance significative grâce au programme. Cet exemple concret illustre la pertinence et l'efficacité de l'approche AWF.





Le Dr. KUNZ a, à son tour, félicité les lauréates et exprimé le soutien et la confiance de la Coopération allemande dans sa collaboration avec SEPHIS : "Le programme AWF vise à mettre en place une stratégie panafricaine plutôt qu'à créer un simple mouvement. La croissance économique des femmes revêt une grande importance pour nous, car elle reflète le niveau de développement global, et la transition sociétale est cruciale ici au Sénégal." Il a ainsi mis en avant l'importance du partenariat entre la GIZ et SEPHIS pour l'autonomisation des femmes entrepreneures au Sénégal.





Les femmes sélectionnées ont eu l'opportunité de présenter leurs projets, qui couvrent divers domaines tels que l'agro-alimentaire, les énergies renouvelables, l'hydraulique, la mode, le textile, la maroquinerie, l'assainissement et la logistique.





La cérémonie a été honorée non seulement par la présence de personnalités de premier plan, mais aussi par celle des formateurs et mentors qui jouent un rôle essentiel dans ce programme. Ces experts chevronnés excellent dans une variété de domaines liés à l'entrepreneuriat, notamment l'éducation financière, la gestion d'entreprise, le leadership, le développement de projets, la stratégie de marché, la communication digitale, et bien d'autres encore. Leur expertise est gracieusement mise à disposition des jeunes femmes entrepreneures pour les accompagner dans

la navigation des défis et des opportunités qui jalonnent le monde entrepreneurial.