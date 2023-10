PACASEN : 233 millions FCFA investis dans la commune de Saraya

C'est à travers des micro projets que plusieurs réalisations ont été faites dans le cadre du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN) à Saraya. Notamment le mur de clôture de l'hôtel de ville de Saraya, l'aménagement d'un périmètre de deux hectares pour la fédération des groupements des femmes de Saraya, le profilage d'une piste dans le quartier Fousamba.



A l'heure actuelle, la commune de Saraya a lancé deux marchés en exécution avec l'extension du complexe des jeunes avec toutes les commodités. Le troisième projet en cours dans le cadre du PACASEN est la réalisation de la première tribune à Saraya avec une capacité de mille places au stade Simbou Soumaré.



C'est fort de toutes ses réalisations que le maire de la commune de Saraya s'est réjouit du PACASEN et a souligné son importance. "De par la présence du PACASEN, Saraya commence à devenir une véritable ville. Si aujourd'hui, on nous annonce la fin prochaine de ce programme, j'avoue que ce serait regrettable pour nous communes rurales. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons un acte fort à l'État et ses partenaires pour accompagner les jeunes maires que nous sommes. Nous venons à peine d'être élus. Si le PACASEN nous lâche en si bon chemin ce serait vraiment dommage, car chez nous tout est en investissement", a déclaré Sambaly Biagui qui recevait une mission de l'Agence de Développement Municipal (ADM) conduite par le responsable de la cellule de communication, El Hadji Alassane Diallo, accompagné par la chargée du multimédia, Amy collé Sène.



L’objectif visé à travers cette tournée était de partager les supports de communication avec les parties prenantes du Programme au niveau territorial mais aussi d’offrir aux bénéficiaires locales un espace de dialogue leur permettant de s’informer, de communiquer autour de la mise en œuvre du programme et surtout de recueillir auprès des parties prenantes locales leurs perceptions de la mise en œuvre y compris les impacts que le PACASEN a eus sur eux.