PACASEN : état d’avancement des activités de Coaching Territorial Continu

Pour mieux accompagner les collectivités territoriales dans l’atteinte des performances dans le cadre du Pacasen, il est mis en place un dispositif constitué de l’Agence de Développement municipal (ADM) et des agences régionales de développement ARD chargé de mener le Coaching Territorial Continu.





C’est ainsi qu’un atelier de revue annuelle, de programmation des activités de coaching territorial continu (CTC) et d’évaluation des protocoles liant les deux parties se tient à Saly avec les responsables DAMO, les responsables des divisions de planification et les directeurs des 14 ARD. Selon le Coordonnateur du Pacasen Mansour Bocoum, cette rencontre vient à point nommé compte tenu du contexte caractérisé par le renouvellement quasi-total des équipes municipales, la problématique de la gestion budgétaire se pose avec acuité. « le renforcement des capacités des communes s’impose, à ce niveau, pour permettre auxdites communes de mettre en œuvre les investissements selon les normes et les délais requis », a fait savoir M. Bocoum.







La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été présidée par le directeur de l’appui institutionnel Pierre Coly en présence du Coordonnateur des ARD Ousmane Sow. Rappelons que le Programme d’Appui aux Communes et aux Agglomérations (PACASEN) d'un coût de 130 milliards FCFA, est cofinancé par l’Etat du Sénégal , la Banque Mondiale et l’AFD. Le PACASEN, tout en valorisant les acquis du PAC et du PRECOL, est mis en œuvre à travers deux instruments de financement : le « Programme Pour les Résultats (PPR) » et le Projet d’Investissement (IPF). Ainsi, l’adoption du PPR permettra, entre autres, de conditionner les décaissements du prêt accordé au Gouvernement du Sénégal, à l’atteinte de résultats/indicateurs préalablement et conjointement définis.