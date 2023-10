PACASEN : Le modèle de gestion de la ville de Thiès plébiscité

Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop a fait d’importantes réalisations dans le cadre du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (Pacasen), qui a pour objectif de soutenir les processus de décentralisation et de développement urbain et rural au Sénégal.





En moins de deux ans de gestion municipale, l’édile de la ville a réalisé avec son budget plusieurs ouvrages, dont le pavage de quelques endroits stratégiques de la ville. Il a permis à plusieurs ménages de bénéficier des extensions d’eau, a renforcé l’éclairage public et réhabilité des édifices publics entre autres... Des performances qui lui ont permis d’occuper la première place dans le cadre de la gestion du Pacasen.





Le point focal du Pacasen de la Ville de Thiès, Malick Diop, a salué l’initiative du directeur de l’Agence régionale de développement (ARD) de Thiès, Dr Oumar Faye, de recevoir, à Thiès, à la faveur d’une réunion de partage sur les bonnes pratiques entre les mairies de la commune de Mbour et de la Ville de Thiès, leurs collègues de la Petite côte pour des échanges de bonnes pratiques dans le cadre du Pacasen. «Dans l’exercice de 2022, la Ville de Thiès s’est classée Première au niveau national. La commune de Mbour a aussi fait des performances. Quand bien même, ils sont venus, à Thiès, pour qu’on échange nos expériences respectives. L’objectif de la mairie de Ville de Thiès est de consolider les acquis de la première phase de l’année précédente», a-t-il confié.





L’équipe du maire Babacar Diop a fait la revue des indices de performances (IDP) et des conditions minimales obligatoires (CMO). Les différentes parties ont essayé de voir les obstacles et contraintes pour que la ville de Thiès demeure, pour cette autre phase du Pacasen, dans sa position de Premier rang au niveau national. «Nous ne sommes pas en compétition avec les autres, c’est pourquoi nous avons ouvert nos portes à la commune de Mbour pour échanger avec eux », signalent les proches de Babacar Diop, devant Malick Diop qui souligne « l’engagement et la volonté politique du maire Babacar Diop ont été déterminants ». Il remarque que «pour la première thématique notamment la gestion financière, le maire Babacar Diop a fait de la gestion des finances publiques un critère de bonne gouvernance. Il a su bien contrôler la masse salariale, les conditions fiscales, les recouvrements entre autres… ».





Aussi de poursuivre : « le maire Dr Babacar Diop est un modèle en termes de gestion d’une collectivité territoriale. Tous les investissements sont tirés du Pacasen, des recouvrements...Tout cela a été possible grâce à la disponibilité et l’engagement du maire de thies ». Aussi de tendre la main à toutes les autres communes du Sénégal pour « partager nos bonnes pratiques ».





Une occasion pour El hadji Oumar Moussé Diop, Secrétaire général (SG) de la mairie de la commune de Mbour, de saluer « le modèle de gestion du maire Dr Babacar Diop. Nous sommes à la mairie de la Ville de Thiès suite à l’invitation du directeur de l’ARD pour « copier » les bonnes pratiques concernant le Pacasen de la ville de Thiès. L’année dernière, on avait constaté que concernant les IDP, Thiès avait fait un bond en avant. Du coup, nous avons pensé aller ensemble pour réussir les couvertures assignées. L’ARD a pris cette initiative de nous convoquer à la mairie de ville de Thiès pour que nos deux communes gagnent ensemble le maximum de points », argue-t-il.





Pour lui, « le maire de la Ville de Thiès a bien géré la masse salariale de la mairie ». Et de conseiller : «Les maires doivent éviter de recruter une pléthore d’agents pour des raisons de politiques s’ils veulent avoir une marge sur la masse salariale. Il faut donc éviter de recruter beaucoup d’agents et se retrouver avec un personnel pléthorique ».