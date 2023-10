PACASEN : Un financement de 300 Millions F CFA à Bounkiling pour la réalisation d’infrastructures

Le partenariat entre le Programme d'Appui aux Collectivités et Agglomérations du Sénégal ( PACASEN) et la commune de Bounkiling (région de Sédhiou) a donné à la ville un aspect neuf et moderne. Le maire Lamine Faty peut s'enorgueillir d'avoir réalisé grâce à ce programme la réhabilitation de la maternité du centre de santé, l'aménagement de la voirie urbaine, l'extension du réseau électrique, la construction de cantines au marché communal et la construction d'un abattoir.





L'édile de Bounkiling a également taquiné la bonne gouvernance en orientant certaines activités vers la formation des citoyens dans des secteurs porteurs. Quatre ans ont donc suffi à l'équipe municipale, dans une démarche participative, de déceler les besoins des prioritaires et de se mettre en selle pour y apporter des solutions.





Ce sont au total 300 millions F CFA que la municipalité aura investi ces quatre dernières années à la grande satisfaction de l'Agence de Développement Municipal (ADM), agence d'exécution du PACASEN en activité depuis 2018 dans 124 communes.