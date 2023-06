Panne de la chaloupe ralliant Dakar/Gorée : plus de 300 passagers bloqués à l’embarcadère

Les passagers de la liaison maritime Dakar/ Gorée ont vécu une grosse frayeur à cause d'un ennui technique. En effet, plus de 300 passagers ont été bloqués à l’embarcadère de Dakar pendant une panne technique des deux (2) chaloupes. Les voyageurs qui devaient rallier Gorée, étaient en attente de plus d'une heure avant d’atteindre leur destination. Face à cette situation, ils interpellent encore une fois les autorités pour parer à l’irréparable.



Sur les ondes de la Rfm, un habitant de l’île de Gorée revient sur les faits de cette situation inattendue.



« La chaloupe, chargée de passagers ont rencontré des difficultés mécaniques peu de temps avant leur départ prévu. Après 1 heure d’attente, on nous a fait débarquer pour nous embarquer sur une autre chaloupe qui était en panne. On a dû attendre qu’il répare la chaloupe. Ce sont des problèmes qui sont devenus récurrents. Sans oublier qu’en période de festival, Gorée reçoit beaucoup de visiteurs. Même si les touristes ne viennent plus comme avant à cause de la situation du pays, cependant, nous avons beaucoup de sorties pédagogiques. Nous avons interpellé l’Etat et nous avons vu un article qui est paru dans la presse montrant une maquette de chaloupe qui doit remplacer ceux qui sont là avant d’en trouver d’autres. Nous attendons son arrivée en espérant qu’elle puisse être adéquate par rapport à la traversée Dakar /Gorée », a expliqué Lamine Gueye.