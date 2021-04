Papa Amadou Sarr (Der) : «Le président Macky Sall, l’ancien ministre Amadou Bâ et moi»

Devant le «Jury du dimanche», Papa Amadou Sarr, le patron de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der) a soldé ses comptes avec ses détracteurs.Toutefois, à la question de Mamoudou Ibra Kane de savoir s’il souffrait de sa proximité avec l’ancien ministre de l’Economie, des Finances et du Plan Amadou Ba, il a laissé entendre, ce 18 avril : «Je ne saurais le dire. C’est clair que certaines personnes me reprochent d’être proche de l’ancien ministre de l’Economie et des Finances. Si c’est un critère pour rester dans le gouvernement, je pense que je n’y resterais pas, parce qu’il y a quelque chose que j’appelle loyauté, amitié et sincérité.»Tout en informant : «C’est le chef de l’Etat qui m’a confié à l’ancien ministre d’Etat Amadou Ba, quand je suis rentré au Sénégal. Et depuis ce jour, ce dernier ne m’a pas quitté. Il m’a pris comme son fils et il me donne des conseils.»Le délégué général a, toutefois, indiqué : «Je l’ai vu samedi dernier et il m’a demandé de soutenir davantage le président de la République. Il (Amadou Ba) ne pose jamais un acte contraire à la marche de la République. C’est quelqu’un avec qui j’ai de très bons rapports. Si mon poste va être mis sur la sellette parce que je suis proche d’un tel ou autre, je pense qu’il va être sur la sellette.»