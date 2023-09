Papa Ngor Thiao, nouveau Directeur de la Coopération décentralisée, installé dans ses fonctions

Le nouveau Directeur de la Coopération décentralisée a été officiellement installé, aujourd’hui, jeudi 14 septembre 2023, par le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Monsieur Mamadou Talla.





Lors de cette rencontre d’installation, le Ministre chargé des Collectivités territoriales est revenu sur les instructions du Chef de l’État pour renforcer davantage la coopération décentralisée. La Direction de la Coopération décentralisée a pour mission l’élaboration et l’application de la politique gouvernementale en matière de coopération décentralisée et transfrontalière.





Sa mission principale est d’asseoir une politique concertée, cohérente et coordonnée de coopération décentralisée et transfrontalière. A ce titre, elle est, notamment, chargée de préparer et de mettre en œuvre une politique de coopération décentralisée et transfrontalière basée sur la mise en place d’un cadre d’intervention cohérent et d’appuyer les collectivités territoriales dans la recherche et l’identification des opportunités de partenariat. Papa Ngor Thiao, Economiste Planificateur, est nommé Directeur de la Coopération décentralisée au Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, par Macky Sall, Président de la République du Sénégal, lors du Conseil des ministres du mercredi 2 août 2023.





Il était jusque-là Coordonnateur de la Cellule des Études, de la Planification et du Suivi-évaluation du Ministère chargé des Collectivités territoriales