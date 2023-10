Pape Amadou Ndiaye : “Le train sifflera à nouveau à Tambacounda en janvier”

A peine nommé, le nouveau ministre délégué chargé du Développement des chemins de fer, le Docteur Papa Amadou Ndiaye a enfilé sa tenue de cheminot pour se rendre à Tambacounda le jeudi 26 octobre 2023. Il a parcouru près de 200 km dans la région orientale pour constater de visu les travaux de réhabilitation du chemin de fer Thiès–Tambacounda.



Arrivé tôt le matin du jeudi dans la capitale du Sénégal oriental, le Ministre Papa Amadou Ndiaye n’a pas mis de temps pour démarrer à 10 heures, la première étape de sa visite. Il se rend au Terminal à Conteneurs de la gare de Tambacounda, le Bâtiment de la gare et le Bâtiment Dépôt d’entretien. Sur place, le Directeur du projet l'entretien avec tableau à l’appui, de l’évolution des travaux La deuxième étape sera effectuée à 85 km de Tambacounda, sur la route de Koumpentoum où le Ministre a visité l’Ouvrage Touba Zam Zam.



Il est 13 heures lorsque le Ministre Papa Amadou Ndiaye, accompagné du Directeur général de la Société nationale des Chemins de fer (SNCFS), quitte la zone de Touba Zam Zam pour se rendre à Ida Seko à 117 km de Tamba.



Sur place, ingénieurs, techniciens et ouvriers s’activent pour les ouvrages des 2 grandes Coupures du PK347 et 349. En effet, la quatrième et dernière étape de la visite de chantier, conduit le Ministre à 154 km de Tamba après Koungheul, exactement à Makka Yopp (PK310) pour suivre et participer à la Pose de Voies Zone avec les ouvriers.



Très volontariste, le ministre prêtera mains fortes aux ouvriers en serrant quelques boulons sur les rails. A son retour à Tamba vers 16 heures 30 et face à la presse, le nouveau ministre chargé du secteur ferroviaire s’est dit réjoui de l’état d’avancement des travaux dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures ferroviaires «Les travaux de réhabilitation du chemin de fer avancent à pas de géant. Le train sifflera à nouveau à Tambacounda au mois de janvier prochain», a assuré le Ministre qui confirme la date précédemment avancée par le directeur général de la SNCFS M. Malick Ndoye.



Selon le Dr Papa Amadou Ndiaye, les travaux avancent normalement et l’entreprise compte respecter les délais de livraison.



Sur la libération des emprises qui constituaient un véritable goulot d’étranglement, Pape Amadou Ndiaye a informé que l’essentiel a été libéré. «Il y avait au début quelques réticences mais avec les responsables, des terrains d’entente ont été trouvés. Ce qui facilite l’avancement de plusieurs travaux et la réalisation d’ouvrages connexes».



Abordant la réalisation du terminal à conteneurs, le Dr Ndiaye a indiqué que ce sera un élément de plus, car Tambacounda constitue un nœud ferroviaire très important. «Avec cet ouvrage, les activités économiques de la région se porteront davantage mieux. Tambacounda est une région carrefour. Le terminal à conteneurs permettra de jouer un grand rôle dans l’essor économique de la région. Les travaux se font à grands pas. Nous avons visité les chantiers et l’état d’avancement des travaux est rassurant. En même temps que le redémarrage du train, au mois janvier prochain, le terminal à conteneurs devra être livré », a rassuré le ministre. «D’ici au mois de janvier prochain, nous aurons normalement un package complet qui nous permettra de faire régénérer les activités économiques non seulement dans la région mais sur tout l’axe Tambacounda-Dakar», a souligné le ministre, Pape Amadou Ndiaye qui s’est dit très satisfait de l’évolution des chantiers le long du tracé Thiès-Tambacounda.`