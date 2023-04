Pape Djibril Fall : « L’empreinte de Mame Less Camara sera indélébile dans nos cœurs et nos esprits »

Dans un post sur Facebook, Pape Djibril Fall a rendu un hommage appuyé à Mame Less Camara, décédé hier. Le Député souligne, notamment, la « probité morale » et la « vaste culture générale » du défunt. Voici l’intégralité de son témoignage.





« À l'instar de toute la corporation des médias et du peuple sénégalais, je suis profondément attristé par la disparition de Mame Less Camara.





Il a été un sage érudit et passionné de journalisme, qui a consacré sa vie à enseigner, à éveiller les esprits de ses étudiants et de ses confrères, et à leur transmettre la connaissance.





Étudiant de la 42e promotion au Cesti, je l'ai croisé dans les couloirs de l'école lors de ma première année et lui avais alors lancé : "C'est grâce à vous que je me suis décidé à passer le concours pour devenir journaliste. Vous m'avez inspiré". Ce à quoi il a répondu, avec un trait d'humour :"Je plaide coupable", en levant les deux mains.





Les témoignages unanimes sur son degré élevé d'éthique, sa probité morale et sa vaste culture générale, sont une preuve de sa très grande dimension intellectuelle.





Formateur, enseignant, pédagogue, confrère, figure paternelle bienveillante, philosophe, journaliste, syndicaliste..., à toute échelle où l'on peut mesurer l’engagement d'un homme, Mame Less Camara fut un serviteur pour ses semblables.





Son empreinte sera indélébile dans nos cœurs et nos esprits. Son héritage vivra à jamais.





Adieu cher professeur.

Que le Bon Dieu vous accueille au Paradis. »