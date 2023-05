Parc d'activités pour le recasement des mécaniciens et professionnels de l'automobile : Un chef-d’œuvre du Président Macky Sall

Le projet de Parc d'activités pour le recasement des mécaniciens et professionnels de l'automobile est un bijou réalisé par le Président de la République et mis à la disposition des professionnels de l’automobile. Ce projet du Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'Artisanat et dont l’AGETIP est le Maître d'ouvrage délégué (MOD) a été inauguré, mardi 2 mai 2023 par le Chef de l’Etat, Macky Sall.





La phase première du projet comprend les voiries, les réseaux divers, le bâtiment administratif, la brigade de gendarmerie, les ateliers de mécanique automobile, la galerie de vente de véhicules, une guérite de gardien, une galerie pièces détachées, un model magasins et les blocs de toilettes.





Ce projet, selon le Directeur de l’AGETIP, Malick Guèye, a pour objectif de désencombrer Dakar et de ??moderniser le secteur des professionnels de l'automobile.





Un important lot de matériels a été offert par Macky Sall aux mécaniciens lors de l’inauguration de ce bijou.





Le Président de la République, dans son discours, a rappelé que l’artisanat est un secteur pourvoyeur d’emplois. Toutefois, il faut de l’organisation pour sa bonne marche. « Les artisans doivent être soutenus. Ils travaillent à la sueur de leur front. En plus d'être compétents, vous vous distinguez par votre esprit d'initiative. Il y a un Isep à Diamniadio dédié aux métiers de l'automobile. Un pays ne peut se développer dans l'anarchie. Trouver des garages à chaque coin de rue à Dakar n'est pas approprié. C'est pourquoi nous avons trouvé cet espace commun », a déclaré le Chef de l’Etat.





La phase 2 du projet comporte la fourrière, la zone de casse, le centre de santé. « L'artisanat c'est l'école de la deuxième chance, un levier important de l'insertion puisqu'il peut absorber beaucoup d'emplois », a ajouté le Président Macky Sall.





Le chef de l’Etat a annoncé que d’autres formations sont envisagées et seront validées par l'Union des chambres de métiers. « Il faudra, avec le ministère de l'Artisanat, voir comment augmenter les formations, trouver le financement et l'aménagement de sites dans toutes les régions pour avoir un projet national pour les mécaniciens et les autres artisans », a demandé le Président de la République.