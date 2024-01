Parcelles Assainies : Modou Lô à bord d’une voiture de police

Dimanche dernier aux Parcelles Assainies, peu avant minuit, Modou Lô, qui venait de terrasser Boy Niang, a été aperçu à l’intérieur d’une voiture de police. Mais pas de panique, le Roi des arènes n’a commis aucune infraction. Il était en train d’être évacué du domicile de sa mère, où il s’était rendu juste après sa victoire, pour être déposé chez lui à Lac Rose.



Les Échos, qui rapporte le film, indique que les policiers sont intervenus parce que Modou Lô a eu de la peine à quitter les lieux seul avec ses proches. Ses fans, surexcités, étaient massés devant le domicile de sa mère et dans les autres coins et recoins du quartier. Ils ne semblaient pas disposés à lui laisser une ouverture pour prendre congés d’eux.



«Vêtu d’un jalaba blanc, il a été transporté dans un véhicule de la police pour qu’il puisse quitter les lieux en toute sécurité. Et malgré cette précaution, les jeunes, parfois menaçants, ont suivi le véhicule des policiers durant une bonne partie du trajet», informe le journal.