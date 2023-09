Parcelles Assainies : mystérieuse disparition d’un milliardaire guinéen anti-Mamadi Doumbouya

Où est passé Souleymane Diallo ? Ce milliardaire guinéen, responsable de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo, se serait-il terré dans un lieu plus sûr au Sénégal ? Aurait-il quitté le pays pour semer ceux qui voudraient, selon lui, attenter à sa vie ? Ces derniers lui auraient-ils mis la main dessus ?



En tout cas depuis un peu plus d’une semaine il est porté disparu.



Le 12 septembre, Souleymane Diallo avait saisi le procureur de la République d’une plainte pour menaces de mort et voie de fait. D’après L’Observateur, qui a eu connaissance de sa déposition, l’homme d’affaires y déclare avoir subi de trois personnes, à bord de motos, une «violente agression aux Parcelles Assainies, devant sa maison».



Il assure, selon le journal, avoir identifié ses agresseurs. «Ils parlaient le soussou et le pulaar guinéens et étaient en mission commandée», affirme-t-il.



L’Observateur informe qu’à la suite de cette plainte, le procureur de la République a confié l’affaire à la DIC. Les enquêteurs sont aux trousses des agresseurs de Souleymane Diallo, mais il n’arrivent pas à joindre le plaignant sur le numéro qu’il avait joint à sa plainte.



L’Observateur signale que l’homme d’affaires, qui est connu pour ses positions dures contre le régime militaire au pouvoir à Conakry, était dans le collimateur du pouvoir de Mamadi Doumbouya, le chef de la transition en Guinée.