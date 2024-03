[INSOLITE] Parcelles-Assainies : Un voleur arrêté avec 176 fausses clés d'appartement

Le commissariat de l'Unité 15 des Parcelles-Assainies de Dakar a déféré, ce jeudi, un voleur en série. I. D. profitait de sa profession de menuisier pour commettre des forfaits dans certains domiciles. Le malfaiteur ouvrait les portes des appartements avec ses fausses clés . I. D. a fait plusieurs victimes, entre Nord-Foire, Parcelles-Assainies et Ouest-Foire.





Ayant reçu des plaintes et des complaintes relatives aux agissements du voleur, le commissaire M. Khouma a actionné ses éléments de la brigade de recherches. Leurs investigations ont été fructueuses, puisque l'auteur des vols a été pris en flagrant délit. Le malfaiteur était en possession de 176 fausses clés d'appartement, cinq couteaux, 10 bracelets en plaqué, cinq bracelets en or et sept montres de marque, selon des sources de Seneweb.





Cinq victimes ont été identifiées par les enquêteurs. Le voleur profitait de l'absence des occupants des appartements pour ouvrir les portes avec ses fausses clés pour opérer en toute tranquillité.