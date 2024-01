Pari foot : le chiffre d’affaires réalisé en 2023 dépasse…

Le chiffre d’affaires de l’industrie du Pari foot, révélé par la Direction Marketing de la Lonase, dépasse 13 milliards de francs Cfa. Selon le Soleil, qui donne l’information, le chiffre ne tient pas en compte des paris en ligne, en pleine expansion, concentrant les plus grosses mises, mais dont les données ne sont pas encore disponibles.





De plus en plus de jeunes sont accro au pari foot. Ils y voient un moyen de se faire de l’argent facilement malgré les pertes, les détournement et la dépendance.





Les mésaventures de turfistes continuent d’alimenter la rubrique « faits divers » des médias. Par exemple, en avril dernier, un vigile d’une école détourne les salaires et mise 240 000 F CFA au Pari Foot. Ayant perdu sa mise et conscient qu’il lui faudra s’expliquer, il a simulé une agression et, pour être plus crédible, s’est infligé lui-même quelques blessures.