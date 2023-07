Paris-Dakar : des nouvelles de Me Wade et Viviane

Abdoulaye Wade est au Sénégal. Et son épouse, Viviane Wade, est à ses côtés. Les Échos révèle, en effet, que l’ancien couple présidentiel est arrivé à Dakar ce dimanche en provenance de la France.



Le journal souligne qu’il a voyagé à bord d’un vol spécial. Et que si l’ancien chef de l’État a pris un coup de vieux, il paraît en bonne forme.



Me Wade et son épouse retrouvent le climat sénégalais deux mois après l’avoir quitté. Ils étaient retournés en France quelques mois après avoir voté pour les élections législatives.