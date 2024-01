Parrain de la finale Zone 6a de Gandiaye : Le Directeur de la Coopération décentralisée honoré par ses pairs

Le Directeur de la Coopération décentralisée au Ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires a présidé, samedi 30 décembre 2023, la finale de la Zone 6A de Gandiaye, dans le département de Kaolack. Pape Ngor Thiao a été choisi par les jeunes de la localité pour être le parrain de cette importante compétition inscrite dans le calendrier sportif de la zone.





Pour l’occasion, le responsable politique de l’Alliance pour la République (APR) n’a pas lésiné sur les moyens pour une organisation de cet événement sportif. L’ASC Ndokhmi a remporté la coupe de la Zone 6A de Gandiaye en battant en finale l’ASC Magg Daan par tirs aux buts après un score vierge à l’issue du temps réglementaire. Le match, âprement disputé, s’est déroulé en présence du Parrain, Pape Ngor Thiao, Directeur de la Coopération décentralisée, du maire de Gandiaye, Pape Songdé Diop, du Maire de Salikégné, dans la région de Kolda, Massirè Souané et d’autres autorités municipales. Les populations sont fortement mobilisées pour assister à cet événement. Dans son discours, le parrain s’est réjoui du bon déroulement de la finale.





Le Directeur de la Coopération décentralisée s’est dit satisfait de la mobilisation des populations, de la présence du maire et du bureau municipal. Il a salué l’esprit de fair-play des deux équipes. Pape Ngor Thiao a magnifié le déplacement du maire de Salikégné qui selon lui a effectué ce voyage pour lui témoigner son soutien et son amitié. Pour Pape Ngor Thiao, ce choix porté sur lui par la zone 6A de Gandiaye et la présence du bureau municipal et des populations témoignent de l’unité qui règne dans la commune. Selon le Directeur de la Coopération décentralisée, les acteurs politiques ainsi que les populations devraient rester soudés pour le développement des collectivités territoriales.