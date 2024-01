Partenariat avec Sénégal Numérique : Vers la Digitalisation des secteurs de l'Artisanat et de l’informel

Le Ministère de l’artisanat et de la transformation du secteur informel (MATSI) et Sénégal Numérique SA ont signé ce 29 décembre 2023 une convention de partenariat visant à digitaliser le secteur et à affiner la maîtrise des données notamment sur l’informel.





Lors de la cérémonie, il a été d’abord question de revenir sur les nombreuses démarches effectuées dans le passé par les deux entités en vue de nouer ce partenariat stratégique, devenu une réalité aujourd’hui. Le secteur de l’artisanat en a besoin puisque c’est un secteur qui pèse près de 60% dans l’économie du pays notamment grâce aux acteurs du secteur informel. En s’alliant avec Sénégal Numérique dans la digitalisation des produits artisanaux, mais surtout pour la maîtrise des données dans le domaine, le MATSI disposera d’un levier important d’accompagnement, d’aide et d’orientation basé sur le numérique.





Le Ministre de l’artisanat et de la transformation du secteur informel, Biram Faye, n’a ainsi pas caché sa satisfaction en ces termes : « Je voudrais saluer d’abord le travail qui a été effectué par nos deux équipes mais surtout par mon prédécesseur le Docteur Papa Amadou Ndiaye, féliciter aussi le Directeur général de Sénégal Numérique SA pour le travail remarquable qu’il est en train de faire avec ses équipes avec notamment 6000 km de fibre optique et 46 Espaces Services Sénégal présents dans tous les départements du pays. Ces espaces peuvent nous servir dans le cadre de l’exécution de la mission qui est la nôtre dans le domaine de l’artisanat et la transformation du secteur informel. Un secteur très stratégique qui concerne 78% de la population active avec une contribution à hauteur de 6.000 milliards à l’économie nationale et une participation à hauteur de 42 % dans le produit intérieur brut ».





« Depuis que nous sommes là, on est en train de travailler sur la mise en œuvre d’un certain nombre de priorités tels que le développement des chambres des métiers présentes dans les régions, l’élargissement de leurs missions et la modernisation du travail remarquable qu’elles sont en train de faire, le développement de l’exportation avec la labélisation des produits », a-t-il ajouté avant d’inviter les deux équipes à se retrouver rapidement pour démarrer la collaboration qui est une demande du Chef de l’Etat, le Président Macky Sall, des partenaires nationaux et internationaux pour accéder aux financements et à la formation.