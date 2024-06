Pas de signatures à la mairie de KOLDA : Les adjoints au maire réclament un appui pour la tabaski

Blocage à la mairie de Kolda. Les maires adjoints ne signent plus les documents administratifs déposés par des citoyennes et citoyens. Et pour cause, ces élus locaux réclament un appui pour bien passer la fête de tabaski qui profile à l'horizon. A en croire une des leurs, ils n'ont ni avance tabaski, encore moins un appui pour préparer la fête. Une situation déplorée par un autre maire adjoint, qui affirme que cette décision de ne pas signer les documents et dossiers est prise à l'unanimité en leur sein. Extraits de naissance, certificats de mariage, certificats de domicile, sont entre autres papiers administratifs qui souffrent de manque de signature par les adjoints au maire. Cette décision de boycott des signatures a démarré ce jeudi et ce jusqu'àprés la fête de tabaski si rien n'est fait dans le sens de les aider. D'ailleurs à la mairie de Kolda, ils étaient nombreux ces citoyens venus retirer des dossiers déjà déposés. Ainsi pour absence de signatures, ces dossiers restent encore dans les tiroirs. Pourtant, les agents municipaux chargés de traiter ces dossiers avant de les envoyer à la signature, se sont bien acquittés de leurs tâches. Les populations s'interrogent sur la légalité de ce refus de signatures. Une situation qui pose le problème sur le choix des personnes à élire pour prendre en charge les préoccupations des populations dans leur ensemble.