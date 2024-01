Pédophilie, acte contre-nature : Un professeur d'EPS condamné à 10 ans de réclusion criminelle

Le professeur d'éducation physique, Pape Ciré Sall, 43 ans, a été condamné ce vendredi par la Chambre criminelle de Mbour à 10 ans de réclusion criminelle.





Il a été jugé pour acte contre-nature et pédophilie sur son élève de 14 ans, A. Kane.









Pour rappel, la grande sœur de la victime, O. H. Kane, avait découvert des messages à caractère obscène et sexuel que le professeur Pape Ciré Sall envoyait à son élève de 14 ans. Ce dernier l'appelait "Mon bébé, mon amour". L'élève lui balançait "Avec ton gros sexe".





Sa grande sœur, professeure d'espagnol, est informée des messages obscènes que partageaient l'accusé et la victime. Pressé de questions par ses ainées, A. Kane raconte sa mésaventure avec son professeur.









"Je suis tombée des nues. Je n'ai pas dormi de la nuit. Quand j'ai découvert que c'était Pape Ciré Sall la personne en question, je n'arrivais plus à marcher. C'est alors que j'ai déposé une plainte. Face aux enquêteurs, Pape Ciré Sall m'a clairement assuré que s'il savait que la victime était mon petit frère, il ne l'aurait jamais touché. Il a avoué son horrible attitude envers mon frère et m'a même dit qu'on aurait dû régler le problème à l'amiable", avait expliqué la sœur de la victime.









Interpellé par le juge sur les faits, A. Kane a balancé tout go : "Daff ma done violé (il me violait). Après chaque viol, il me remettait 500 F CFA pour que je prenne un taxi pour rentrer. Notre premier rapport a eu lieu à côté du restaurant Chez Barry, près de la station Shell, vers 16-17 h. Il m'a assuré qu'il organisait une fête avec d'autres élèves. Je me suis rendu dans la maison où la fête devait se tenir. Il m'a emmené dans une chambre et m'a assuré que les autres invités allaient nous rejoindre bientôt. Il a commencé à me caresser, j'ai tenté de m'enfuir, mais il m'a retenu et m'a jeté sur le lit. Il a alors abusé de moi", explique A. Kane, qui est le fils d'un imam bien connu à Mbour.









Le juge lui avait demandé alors pourquoi il repartait toujours voir son professeur, cela jusqu'à quatre reprises. "Il a menacé de rabaisser mes notes, même auprès des autres professeurs. J'ai pris peur et j'y suis retourné", avait expliqué la victime.





Interrogé par les enquêteurs, Pape Ciré Sall avait assuré avoir agi sur recommandation de son marabout Fodé Faty. Ce dernier lui avait suggéré d’entretenir des rapports sexuels avec de jeunes garçons pour soigner son problème de stérilité.





Pourtant, le professeur est marié et père d'une fille. Il assure qu'il avait l'habitude de laisser son portable à son élève pour qui il avait beaucoup d'affection. Il a aussi dit aux juges que le jeune A. Kane envoyait des messages coquins et obscènes à d'autres personnes.









Il avait abusé de l'élève A. Kane à quatre reprises. Les trois premières fois, c'était dans la chambre de son ami Talla Fall. La dernière fois, c'était dans sa maison en chantier, à Malicounda.





Malgré ses dénégations et contestations, le procureur était d'avis que tous les éléments concordaient sur la culpabilité du professeur qui est de mauvaise foi. Son réquisitoire a été suivi par la Chambre criminelle de Mbour qui a finalement condamné le professeur Pape Ciré Sall à 10 ans de réclusion criminelle. Le condamné devra aussi verser 5 millions F CFA à sa victime en guise de dommages et intérêts.









"Il nie avoir signé le PV d'enquête, alors que c'est bel et bien lui qui l'a paraphé. L'acte contre-nature est établi, car l'accusé est du même sexe que la victime. Il y a des faits concordants qui démontrent à suffisance que le jeune A. Kane dit la vérité", affirme le procureur qui a invité le tribunal à inculper l'accusé d'acte contre-nature et de pédophilie, et à le condamner à une peine de 10 ans.





Il est aussi ressorti des débats que le professeur Pape Ciré Sall n'était pas à sa première expérience. Il avait déjà eu des problèmes similaires avec un autre enfant. Le prof d'EPS avait une fois tenté d'abuser d'un enfant du nom de D. Assef.









Pape Ciré Sall est mis hors d'état de nuire pour dix longues années.