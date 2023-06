Pénurie d'eau à Kolda : Les habitants en quête désespérée de liquide précieux

Kolda a traversé une épreuve difficile le mercredi 14 juin, plongeant ses habitants dans une véritable course contre la montre pour trouver de l'eau. Use l’on now confrères de Dakar Actu, une coupure générale a privé les robinets de leur précieux liquide, laissant de nombreux foyers dans l'incapacité de s'approvisionner en eau potable.





Dans ce contexte délicat, les sapeurs-pompiers ont joué un rôle crucial en volant au secours du service de dialyse de l'hôpital régional, tel que relayé par l'intersyndicale. Cependant, la pénurie d'eau a affecté de nombreux autres services, plongeant ainsi la ville dans une situation de précarité.





Ramata, une résidente du quartier Sikilo, interrogée par le site, exprime son désarroi face à cette réalité qui semble être devenue le lot quotidien des habitants de Kolda. Elle déclare: "Depuis plus de deux ans, nous sommes confrontés à un manque d'eau chronique. Chaque jour, nous recevons de l'eau aux alentours d'une heure du matin. C'est à ce moment-là que nous devons faire le plein pour la journée à venir. Nous sommes épuisés de cette situation et nous réclamons un rétablissement durable de notre approvisionnement en eau."