Pénurie d'eau à Touba : Le DG de l'Ofor révèle la raison

Une pénurie d'eau touche plusieurs quartiers de Touba. Le liquide vital est devenu rare dans la capitale du mouridisme. Ce qui a fini de mettre les populations dans tous leurs états, alors que les autorités compétentes sont aux abonnés absents.







Interpellé sur ce manque criant d'eau, le directeur général de l'Office des forages ruraux (OFOR) a expliqué la raison avant d'assurer que l'État a déjà commandé les pommes.









"C'est une situation qu'on surveille étroitement et c'est très sensible. Trois forages sont tombés en panne. Les pompes commandées ne sont pas encore livrées. Mais on est en train de trouver une solution très rapide", déclare Hamade Ndiaye.





Le DG de l'Ofor invite Mahou Rahmati (la structure locale chargée à la gestion de l'eau potable à Touba) à contribuer au dépannage des pompes. "Mahou Rahmati devait faire des efforts pour repérer au moins une pompe tombée en panne. La gestion de l'eau potable à Touba est partagée entre l'OFOR et Mahou Rahmati. Nous allons organiser une rencontre avec le maire de Touba sur la pénurie d'eau potable", explique-t-il.