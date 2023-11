Pertes post-récolte : Vers une solution sur le stockage de l’oignon

Les produits horticoles enregistrent 30 à 40 % de pertes post-récolte, au moment de la commercialisation, du fait d'un défaut de stockage et de conservation des produits. La Société d'exploitation du marché d'intérêt national, la gare des gros-porteurs et l'Agence de régulation des marchés ont signé une convention de partenariat pour la construction et l'exploitation d'une unité de stockage d'oignon d'une capacité de près de 5 000 t.





L'accord signé ce matin à Diamniadio par les directeurs généraux des deux structures respectives va s’étendre sur cinq ans. Ansoumana Sané reste convaincu que ce partenariat a tout son sens et son intérêt auprès des consommateurs qui ont vécu des moments difficiles avec cette spéculation autour de l’oignon.





« La SEMIG a un rôle essentiel à jouer dans le secteur de l’horticulture. Il est venu pour le Sénégal de relever le défi de la conservation post-récolte par la création d’un système de stockage efficace. Le défi de la souveraineté alimentaire du pays est une préoccupation pour le Sénégal, notamment en ce qui concerne la spéculation horticole de grande consommation susceptible de connaître d’importantes pertes post-récolte. C’est le cas de l’oignon, de la pomme de terre, de la carotte, de choux et autres », dit-il.





La directrice de la SEMIG SA, Fatoumata Niang Ba, explique qu’« en ce moment une forte demande, sans cesse croissante, d’espaces de stockage de la part de producteurs et opérateurs convaincus de l’efficacité des solutions intégrées offertes par le MIN et la gare des gros-porteurs est enregistrée. Nous avons l’obligation de les appuyer parce que tout changement qui s’opère dans la chaîne de valeur agricole aura de grandes répercussions sur toutes les composantes socioéconomiques de notre pays ».