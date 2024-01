Travaux de construction de l'autopont du Front de Terre : La Préfecture de Dakar annonce un dispositif pour fluidifier la circulation

Dans un communiqué, la Préfecture de Dakar annonce aujourd'hui l'achèvement des travaux de la phase 1 de l'autopont Front de Terre et de l'ouverture des travaux de la phase 2. Celle-ci va occasionner des perturbations de la circulation entre Bourguiba et Front de terre, mais une déviation fonctionnelle sera ouverte pour permettre la fluidité de la circulation. Voici le communiqué.





"Dans le cadre de la construction de l'autopont Front de Terre faisant partie du programme de construction de ponts et d'autoponts piloté par le Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, à travers l'AGEROUTE, il est porté à la connaissance des usagers de la route et des riverains : + de l'achèvement des travaux sur la phase 1 entre l'école Notre Dame de Liban et le rond-point Bourguiba - front de Terre ; + et du démarrage des travaux de la phase 2 entre le rond-point Bourguiba - front de Terre et EMG.





Ces travaux de la phase 2 occasionneront des perturbations de la circulation avec la fermeture du rond-point Bourguiba-Front de Terre.





Pour assurer la continuité de la circulation, une déviation fonctionnelle sera mise en place à partir du Mardi 30 janvier 2024. À cet effet : -le trafic venant de Bourguiba et allant vers l'autoroute devra prendre la bretelle de la citée des eaux ;





- le trafic venant de l'autoroute (EMG) et allant vers Bourguiba devra prendre la déviation de la zone de captage





Un dispositif de signalisation horizontale et verticale sera mis en place pour améliorer la fluidité du trafic qui sera régulé par la police, avec l'appui des bonhommes de la route.





Les usagers sont invités à respecter les limitations de vitesse et les consignes de sécurité à l'approche de la zone des travaux





A ce titre, le stationnement de véhicules, de gros porteurs, de charrettes et de motos, ainsi que l'installation de places d'affaires sur l'emprise du projet sont

formellement interdits, pour des raisons de sécurité.