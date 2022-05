[Vidéo] Perturbations dans la distribution d'eau : Les éclairages de Ibrahima Sarr de la Sen'Eau

Voilà plus de deux que la Sen'Eau gère la distribution de l'eau à Dakar et dans d'autres localités. Dans cet entretien accordé à Seneweb, Ibrahima Sarr, chef du département visio de la société tire le bilan de ces deux ans de présence. En outre, il est revenu sur les causes des perturbations notées ces derniers temps.