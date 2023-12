Perturbations sur les vols Air Sénégal : Un retour à la normale prévu ce mardi 19 décembre à 12 h GMT

Après une perturbation de certains vols sur leur réseau, Air Sénégal informe qu'un retour à la normale est prévu le mardi 19 décembre à 12 h GMT. Des perturbations ont causé d'importants retards, en raison d’une contrainte opérationnelle sur le vol A319.





"Conformément à notre politique client, en cas d’irrégularités, tous les passagers ont été pris en charge et acheminés dans les délais réglementaires. Air Sénégal regrette le désagrément subi par les passagers concernés et met en œuvre les moyens nécessaires pour minimiser l’impact de ces perturbations", lit-on dans un communiqué de la compagnie nationale parvenu à Seneweb. Elle présente ses excuses à ses clients impactés et les invite à prendre contact avec son service client.