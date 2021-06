PETROSEN, SENELEC, PORT, LA POSTE, DAKAR DEM DIKK... : SALE TEMPS POUR LES SOCIÉTÉS NATIONALES

L’avenir s'assombrit pour plusieurs sociétés nationales. Et, malheureusement, pas n'importe lesquelles.





En effet, constate le quotidien L'Observateur qui sonne l'alerte, elles font face à des tensions budgétaires et de trésoreries.





PETROSEN fait face à des contre-performances sur ses principaux soldes de gestion. La société, obligée de recourir à l’emprunt pour effectuer des investissements, a contracté une dette de plus de 32 milliards Fcfa en 2019.





Quid de la SENELEC ? Elle est confrontée à une tension de trésorerie en raison de difficultés de recouvrement des factures auprès des organismes publics et des institutions.





Au PORT AUTONOME DE Dakar, jadis un fleuron de l'économie, la part des dettes fiscales sur le passif affiche un risque très élevé.





Idem à la SONES ones, à DAKAR DEM DIKK et à LA POSTE, des sociétés en butte à à une baisse du chiffre d’affaires et de trésorerie.