Philippe Maguilène Senghor épargné des inondations en 2023 malgré de fortes pluies

Les travaux entrepris par l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) en 2023 à Yoff et le renforcement de la station de pompage ont mis hors d’eau le Centre de santé Philippe Maguilène Senghor, une structure souvent envahie par les eaux après la pluie.





Les services n’ont pas été interrompus, ni perturbés au Centre de santé Philippe Maguilène Senghor durant la saison des pluies en 2023. La mise hors d’eau de cet établissement public a été un défi pour la Direction Générale de l’ONAS qui s’est donnée les moyens, gagne ce pari réussi. Rien n’a été acquis à l’avance car le Centre de santé de par sa position géographique est vulnérable aux inondations. Il fallait alors d’autres investissements à la hauteur des défis pour épargner cette structure sanitaire.





Durant tout l’hivernage de 2023, la structure sanitaire n’a pas fait les choux gras de la presse. Après les premières grandes pluies du 1er septembre 2023, le temps n’était pas suspendu au Centre Philippe Maguilène Senghor. Des patients, leurs accompagnants étaient dans les couloirs, devant les bureaux des médecins et des femmes dans la zone de la maternité. La cour, ni les préaux encore moins les bureaux ne sont envahis. Cette description est à l’inverse du décor après la pluie sur ce site dans le passé. L’établissement sanitaire était jusqu’ici, associé aux inondations depuis plusieurs décennies même si les ouvrages réalisés avaient produit des résultats mitigés. « Cette année, nous n’avons pas connu d’inondations au Centre de santé Philippe Maguilène Senghor de Yoff », a répété le Directeur Général de l’ONAS, lors de la journée de restitution sur la gestion des Inondations, le 28 novembre dernier.